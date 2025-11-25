AB mahkemesi: Eşcinsel evliliklere saygı gösterilmeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batı ülkelerinin çoğunda LGBT tartışmaları sürüyor.

AB ülkeleri arasında görece muhafazakar olan Polonya’da yakın zamanda bu konu gündeme geldi.

Almanya’da evlenmiş bir eşcinsel çiftin evliliği Polonya’da tanınmayınca, AB mahkemesinden gelen karar the Guardian’da haber konusu oldu.

"ÖZEL VE AİLEVİ HAYATIN SAYGINLIĞI HAKKINA AYKIRI"

Mahkeme Polonya’nın çiftin evliliğini tanımayışını "Taşınma ve barınma özürlüğünün yanında, özel ve ailevi hayatın saygınlığı hakkını da tehlikeye atıyor" cümlesiyle ele aldı.

TEHLİKELİ VE YABANCI BİR İDEOLOJİ

Katolik bir ülke olan Polonya’da LGBT talepleri yıllarca tehlikeli ve yabancı bir ideoloji olarak tanımlandı.

Fakat mevcut hükümet eşcinsel evlilikleri de kapsayan bir medeni yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Mahkeme ülkelerin evlilik yasalarının değiştirilmesinin talep edilmediğini, ancak yabancı evliliklerin tanınması hususunda ayrım yapmamaları gerektiğini belirtti.