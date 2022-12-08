Petrol
77.7
0.69%
Euro
19.6592
0.36%
Dolar
18.6413
0.04%
Altın
1.073
0.28%
Borsa
4856
0.60%
Bitcoin
320.006
0.43%
BTXN Coin
5.14
-0.77%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    AB mahkemesi, Google'ın yanlış bilgileri kaldırması gerektiğine hükmetti

    Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Google'ın kullanıcıların yanlış olduğunu kanıtladığı bütün verileri arama sonuçlarından kaldırması gerektiğine karar verdi.
    • 08.12.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB mahkemesi, Google'ın yanlış bilgileri kaldırması gerektiğine hükmetti

    Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, yanlış olduğu iddia edilen içeriklerin kaldırılması konusunda Google'a karşı açılan davayı karara bağladı.

    Kararda, "Arama motoru, başvurudaki içerikte bulunan bilgileri, başvurunun kaldırılmasını talep eden kişinin bu tür bilgilerin açıkça yanlış olduğunu kanıtlaması durumunda kaldırmalıdır." ifadesi yer aldı.

    Mahkeme, bir kullanıcının yanlış içeriği kanıtlamak için konuyla ilgili yargı kararı sunması gerekmeyeceğine, makul kanıtların yeterli olacağına hükmetti.

    Dava hakkında

    Bir yatırım şirketinin 2 yöneticisi, Google'dan kendileri ile ilgili yapılan aramalarda şirketlerinin yatırım modelini eleştiren bazı makalelere bağlantı veren arama sonuçlarını asılsız iddialar oldukları gerekçesiyle kaldırmasını istedi.

    Bu kişiler Google görsel aramasında adları girilince çıkan küçük fotoğraflarının da kaldırılmasını talep etti. Google, söz konusu makalede yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını bilmediği gerekçesiyle söz konusu yazı ve fotoğraflara ilişkin talebi reddetti.

    AB mahkemesi, Google ın yanlış bilgileri kaldırması gerektiğine hükmetti #1

    Almanya'da hukuki süreç başlatıldı

    Bu konuda Almanya'da hukuki süreç başlatıldı.

    Alman Federal Mahkemesi, dosyayı AB'nin unutulma hakkı ve veri koruma kuralları çerçevesinde yorumlaması için Avrupa Adalet Divanı'na sundu.

    AB mahkemesi, Google ın yanlış bilgileri kaldırması gerektiğine hükmetti #2


    Bülent Ersoy’u gören çocuk korktu
    Magazin

    Bülent Ersoy’u gören çocuk korktu

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Asgari ücret toplantısı ne zaman, ikinci toplantı saati belli oldu mu?
    Gündem

    Asgari ücret toplantısı ne zaman, ikinci toplantı saati belli oldu mu?

    Görüş Bildir