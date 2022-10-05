AB, Mahsa Emini'nin ölümü nedeniyle İran'a yaptırımları değerlendiriyor

Borrell, kısıtlayıcı tedbirlerin yer aldığı tüm seçenekleri masaya yatırdıklarını söyledi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü, ülkede protestolara neden oldu.

Brüksel'den, İran'da yaşananlarla ilgili açıklama yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Emini'nin öldürülmesi ve devamında başlayan protestoların şiddetle bastırılması gerekçesiyle İran'a karşı, kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğini söyledi.

Borrell: Tüm seçenekleri değerlendireceğiz

Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) İran'daki durumla ilgili düzenlenen Genel Kurul oturumunda konuştu.

"Kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğiz." diyen Borrell, 17 Ekim'de yapılacak dışişleri bakanları toplantısında konunun ele alınacağını belirtti.

"Mahsa Emini'nin ölümünden sorumlu olanlar yargılansın"

Borrell, geçen ay New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye bizzat İran vatandaşlarının temel haklarına saygı gösterilmesi, Mahsa Emini'nin ölümünden sorumlu olanların yargılanması çağrısında bulunduğunu dile getird

"Olayları haberleştiren gazeteciler gözaltına alındı"

AA'nın haberine göre, İran'da protestolara orantısız karşılık verildiğini söyleyen Borrell, "on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, olayları haberleştiren gazetecilerin yaralandığını ya da gözaltına alındığını, internet erişimin kısıtlanarak doğru bilgi almanın ve muhalif seslerin engellendiğini" ifade etti.

AP'de 6 Ekim'de konuyla ilgili bir oylama yapılması planlanıyor.