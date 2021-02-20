AB, Myanmar'da protestoculara yapılan müdahaleyi şiddetle kınadı

Avrupa Birliği, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlere karşı yapılan müdahaleleri şiddetle kınadı.

1 Şubat askeri darbesinin ardından Myanmar'da darbe karşıtı halk, protestolar için meydanlara indi. Protestolar sırasında zaman zaman güvenlik güçleri tarafından protestoculara ateş açıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ŞİDDETİ DERHAL DURDURUN"

Barışçıl sivil protestoculara yönelik saldırıları şiddetle kınadığını belirten Borrell, Myanmar ordusunu ve güvenlik güçlerini sivillere yönelik şiddeti derhal durdurmaya çağırdı.

Ayrıca, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının 22 Şubat'ta yapılacak toplantısında, Myanmar'daki son gelişmeleri değerlendirip uygun kararlar alacaklarını aktardı.

YAPTIRIM KARARI BEKLENİYOR

Myanmar, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı gündeminde ilk sırada bulunuyor.

Bakanların, Myanmar'daki askeri darbe sonrasında bazı askeri yetkililerin hakkında mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırım kararı alması bekleniyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Myanmar'da bugün, darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlere müdahale eden güvenlik güçlerinin, kalabalığa ateş açması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmişti.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

ULUSLARARASI KINAMA

BM ve AB başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

DARBE KARŞITLARI MEYDANLARDA

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.