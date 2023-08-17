AB, Nijer'de 17 askerin öldüğü terör saldırısını kınadı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Nijer'in Mali sınırında düzenlenen ve 17 askerin öldüğü terör saldırısını kınadığını bildirdi.

AA

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.

17 asker hayatını kaybetti

Nijer'in Mali sınırında bulunan Tillaberi bölgesinde yer alan Boni ve Torodi ilçeleri arasında askeri konvoya kimliği belirsiz silahlı kişilerce dün düzenlenen saldırıda 17 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı.

"AB saldırıları şiddetle kınıyor"

Borrell, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "AB, silahlı grupların düzenlediği ve en az 17 Nijerli askerin ölümüne neden olan saldırıları şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, darbe girişimiyle büyük ölçüde zayıflamış bir ülkenin güvenliğini yeniden sağlamanın tek yolunun anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi olduğunu vurguladı.

AB daha önce "gayrimeşru yetkililerle çalışmamak için" Nijer'deki tüm faaliyetlerini askıya almış ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) alacağı tüm kararları destekleyeceğini duyurmuştu.