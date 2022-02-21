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    AB, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yönetimleri tanımasını kınadı

    Avrupa Birliği, Rus lider Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimleri tanımasını en güçlü şekilde kınayarak yaptırım tehdidinde bulundu.
    • AA
    • 21.02.2022 - 23:27
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    AB, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yönetimleri tanımasını kınadı

    Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıdı.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bu kararı tepkiyle karşıladı.

    Liderlerin ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

    "Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek."

    "YAPTIRIMLARLA KARŞILIK VERİLECEKTİR"

    Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.

    AB, Putin in Ukrayna nın doğusundaki yönetimleri tanımasını kınadı #1

    "ULUSLARARASI HUKUKUN DA AÇIK BİR İHLALİ"

    Açıklamada ayrıca ,"Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler." ifadeleri kullanıldı.

    Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söylemişti.

    AB, Putin in Ukrayna nın doğusundaki yönetimleri tanımasını kınadı #2

     

     


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