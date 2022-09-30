AB, Rus oligarkların 14,6 milyar euroluk varlığını dondurdu

Ukrayna savaşı nedeniyle Rus iş insanlarının mal varlıklarına el konuluyor.

Brüksel, Moskova yönetimini ekonomik yaptırımlarla hedef almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rus oligarkların mal varlıklarına el koydu.

Komisyon'un Adalet Komiseri Didier Reynders, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rus oligarkların AB ülkelerinin dondurduğu varlıklarının toplam değerini açıkladı.

14 milyar 600 milyon euroya ulaştı

İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı bir oturumda konuşan Reynders, Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Rus oligarkların varlıklarının dondurulmasına ilişkin AB ülkeleri içinde farklı tavırlar olsa da şimdiye kadar 14 milyar 600 milyon euronun dondurulduğunu bildirdi.

Reynders, Rus oligarkların varlıklarıyla bağlantılı Macaristan'ın sadece 3 bin euro dondurmasına rağmen bu rakamın, bazı AB ülkelerinde 1 milyar ila 3 milyar euro olduğunu kaydetti.

Rus oligarklara yaptırım

Adalet Komiseri, G7 ülkelerinde Rus oligarklara ait dondurulan varlıkların toplam değerinin ise 30 milyar euroyu bulduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre, Reynders, bundan sonraki adımın bu dondurulan varlıklara mahkeme kararıyla el koymak olacağını ifade etti.

Bazı AB ülkelerinin de dahil olduğu, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'nın Uluslararası Adalet Mahkemesi'nde yargılanması girişimlerini de değerlendiren Reynders, soruşturmaları düzenlemek için Ukrayna Başsavcısı ile görüştüğünü, gelecek hafta bu ülkeye bir kez daha giderek yetkililerle görüşeceğini ve bu suçların kanıtlarının bulunduğu yerleri ziyaret edeceğini belirtti.