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    AB, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı

    AB ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.
    • 02.12.2022 - 21:40
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    AB, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı

    Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.

    Bunun üzerine Rusya da kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine karşı, gaz ile petrol kartını oynadı ve Avrupa'da bir enerji krizi baş gösterdi.

    Bunun üzerine Avrupa Birliği, Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor ama bir rakamda uzlaşamıyordu.

    Varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştılar

    AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinde uzlaştıkları belirtildi.

    "Büyükelçiler, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole tavan fiyat konusunda bir anlaşmaya vardılar." ifadesi kullanılan paylaşımda, kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğine işaret edildi.

    Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.

    AB, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı #1

    Ne olmuştu

    G7 ve AB ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeler yapıyordu.

    G7, geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesini teklif etmişti.

    AB içinde başta Polonya, Litvanya ve Estonya çok daha düşük seviyelerde tavan fiyat belirlenmesi için çalışmalar yürütüyor ve oybirliği gereken kararın alınmasını engelliyordu.

    Rus petrol taşımacılığında önemli rol oynayan ve ciddi gelir sağlayan Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise tavan fiyatın daha yüksek seviyelerde belirlenmesini istiyordu.

    AB Komisyonu, üye ülkeler arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etmişti.

    AB, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı #2

    Tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek

    Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasası fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

    Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek.

    Tavan fiyat uygulamasının, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

    Rusya dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor.

    Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı.

    AB, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı #3

    Beyaz Saray'dan destek

    Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu uygulamayı desteklediklerini belirtti.

    Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı brifingde, ABD'nin dış politika gündemini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    AB ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama kararının sorulması üzerine Kirby, Biden'ın daha önce bu konuda teşvikte bulunduğunu belirterek tavan fiyat uygulamasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş kabiliyetini azaltacağına inandıklarını söyledi.

    AA'nın haberine göre; Kirby, "AB'li ortaklarımızın bu konudaki adımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanarak tavan fiyat uygulamasını her zaman desteklediklerini kaydetti.

    AB, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı #4


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