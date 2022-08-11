AB, Ruslara vize yasağı teklifi için üye ülkeleri işaret etti

AB, Ruslara vize yasağı teklifi için üye ülkeleri işaret etti

Komisyon Sözcüsü Hipper, üye ülkelerin her vize başvurusunu kendi yetkileri çerçevesinde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Finlandiya ve Estonya'nın, Rus turistlere yönelik vize kısıtlaması önerisi, Brüksel'in bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Her iki ülke de Ukrayna'da savaş yaşanırken, Rus vatandaşlarının seyahat etmelerinin yanlış olduğu görüşünde.

AB, topu üyelere attı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Finlandiya ve Estonya'nın teklifine karşılık konunun üye ülkelerin yetkisinde olduğunu belirtti.

AB Komisyonu sözcülerinin haftalık basın toplantısında söz konusu öneri gündeme geldi.

"Kendi yetkileri dahilinde incelemeleri gerekiyor"

Sözcü Anitta Hipper, "AB Komisyonu olarak bu teklifi destekliyor musunuz?" sorusuna karşılık verirken, mayıs ayında AB ülkeleriyle Rusya arasındaki vizeleri kolaylaştıran anlaşmanın kısmen askıya alındığını hatırlattı.

AA'nın haberine göre, Hipper, "Üye ülkelerin her vize başvurusunu kendi yetkileri dahilinde incelemeleri gerekiyor. AB ülkeleri, kamu politikaları veya iç güvenliklerini göz önünde bulundurarak vize verilmesini reddedebilir." dedi.

"Üye ülkeler sorumlu"

Vize başvurularının değerlendirilmesinden ve vizelerin verilmesinden üye ülkelerin sorumlu olduğunu vurgulayan Hipper, "Vizelerin verilmesini sadece üye ülkeler sınırlandırabilir." diye konuştu.

Hipper, Rusya'daki bazı AB ülkelerinin konsolosluklarında çalışanların Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra sınır dışı edildiğini hatırlatarak, "Bu da Rus vatandaşlarının vize başvurularını yapmalarını zorlaştırmaktadır. Bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır." ifadesini kullandı.

"Avrupa’yı ziyaret etmek hak değil, ayrıcalık"

AB ülkeleri Estonya ve Finlandiya, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın vatandaşlarının Avrupa’ya seyahatinin kısıtlanmasını istemişti.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, "Avrupa’yı ziyaret etmek insani bir hak değil, bir ayrıcalıktır." demişti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de "Rusya, Avrupa’da saldırgan, acımasız bir savaş düzenlerken, Rus vatandaşlarının Avrupa’da normal hayatına devam etmesi ve turist olarak gezmesi doğru değil." açıklamasında bulunmuştu.