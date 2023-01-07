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    AB: Rusya, ateşkesle zaman kazanmaya çalışıyor

    Brüksel yönetimi, Rus güçlerinin ateşkes ilanıyla neyi hedeflediğini açıkladı. Borrell, "Zaman kazanma çabası olarak görüyoruz" dedi.
    • 07.01.2023 - 10:44
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 10:46
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    AB: Rusya, ateşkesle zaman kazanmaya çalışıyor

    Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes çağrısına şüpheyle yaklaşıyor.

    Rus Ortodoks Kilisesi, Noel nedeniyle 6-7 Ocak tarihlerinde geçici ateşkes ilan etti.

    Kiev yönetimince "tuzak" olarak nitelendirilen ateşkesin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    "Barışı tesis etmenin tek yolu, Rus askerlerinin çekilmesi"

    Görüşme hakkında Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, savaşta sahadaki son durumun görüşüldüğü kaydedildi.

    Rusya'nın son haftalardaki saldırılarının, ilan ettiği tek taraflı ateşkesle çeliştiği aktarılan açıklamada, barışı tesis etmenin tek yolunun Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi olduğu belirtildi.

    "Zaman kazanma çabası"

    Açıklamada, "Bu tür somut adımlar olmadığı sürece tek taraflı ateşkes sadece Rusya'nın toparlanmak, askerlerini yeniden toplamak veya hasar görmüş uluslararası itibarını tamir etmek için zaman kazanma çabası olarak görünmektedir." ifadesi yer aldı.

    AB: Rusya, ateşkesle zaman kazanmaya çalışıyor #1

    Ukrayna'ya desteği yineledi

    Açıklamaya göre, Borrell ayrıca Kuleba'ya AB olarak Ukrayna'ya siyasi, askeri, ekonomik ve insani desteği sürdürme kararlılığını iletti.

    Görüşmede, 23 Ocak'ta yapılacak ve Kuleba'nın videokonferansla katılacağı AB Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 3 Şubat'ta düzenlenecek AB-Ukrayna Zirvesinin hazırlıklarının da değerlendirildiği bildirildi.

    36 saatlik ateşkes talimatı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını vermişti.

    AB: Rusya, ateşkesle zaman kazanmaya çalışıyor #2

    Zelensky: Donbas'taki ilerleyişimizi engellemeye yönelik hamle

    AA'nın haberine göre, Kremlin’den yapılan açıklamada, ateşkes kararının, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılmalarına olanak sağlamak için alındığı belirtilerek, Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunulmuştu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya’nın ateşkes kararını Ukrayna ordusunun Donbas'taki ilerleyişini engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmişti.


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