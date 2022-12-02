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    AB, Rusya yaptırımlarını ihlal edenlere ‘ortak ceza’ uygulayacak

    Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımların ihlaline ilişkin suçları ve uygulanan cezaları bütün üye ülkelerde aynı hale getirmeye hazırlanıyor.
    • 02.12.2022 - 15:47
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    AB, Rusya yaptırımlarını ihlal edenlere ‘ortak ceza’ uygulayacak

    Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ihlalinin birlik ülkelerinin tamamında ortak şekilde cezalandırılmasına yönelik yeni yasal düzenleme teklifini açıkladı.

    Teklife göre, AB'nin yaptırımlarının ihlaline ilişkin suçlar ve bunlara uygulanacak cezalar uyumlu hale getirilecek.

    Ortak AB kuralları uygulamaya konacak

    Kısıtlayıcı tedbir ihlallerinin bütün üye ülkelerde benzer biçimde soruşturulması, kovuşturulması ve cezalandırılmasını sağlayacak ortak AB kuralları uygulamaya konacak.

    Oligarkların karmaşık yasal ve mali yapılar aracılığıyla farklı yetki alanlarında sakladıkları varlıkların tespit edilmesi de kolaylaştırılacak.

    AB yaptırımlarını ihlale ilişkin suçlar listelenecek.

    Suçlar listesi

    Yaptırım listesindeki bir kişi, kurum veya kuruluş için veya bunların yararına fon veya ekonomik kaynak sağlanması, fonların dondurulmaması, yaptırım uygulanan kişilerin topraklarına girişine izin verilmesi, AB tarafından yasaklanan 3'üncü ülkelerle işlem yapılması, yasaklanmış veya kısıtlanmış mal veya hizmetlerin ticaretinin gerçekleştirilmesi bunlara finansal veya çeşitli danışmanlık hizmeti sağlanması suçlar listesinde yer alacak.

    5 yıla kadar hapis cezası

    AB kısıtlayıcı önlemlerinin çevresinden dolaşılması veya delinmesi de suçlar listesinde yer alacak.

    AA'da yer alan habere göre bu kapsamdaki suçları işleyen bireye, 5 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

    Para cezası da var

    Suçlu şirketlere, küresel cirolarının yüzde 5'inden daha az olmayacak seviyede para cezası verilecek.

    Teklif, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.


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