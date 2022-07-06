AB, Rusya'dan gazın tamamen kesilmesi ihtimaline hazırlanıyor

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Rus gazının tamamen kesilmesine hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Avrupa, kış mevsimi en öncesi, karşılaşabileceği en kötü senaryoyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kıtanın içinde bulunduğu durumla ilgili açıklama yaptı.

Von der Leyen, Fransa'nın Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumlarının yapıldığı Strazburg kentinde basın toplantısında konuştu.

"Rusya'dan güvenilir tedarikçilere doğru çeşitlendiriyoruz"

Enerji tedarikine değinen von der Leyen, "Gaz tedarikimizi her şeyden önce Rusya'dan güvenilir tedarikçilere doğru çeşitlendiriyoruz. Çabalarımız şimdiden büyük bir fark yaratıyor." dedi.

Mart ayından bu yana, Rusya'dan Avrupa'ya yapılan küresel LNG ihracatının 2021 yılına göre yüzde 75 arttığını söyleyen von der Leyen, ABD'den AB'ye LNG ihracatının neredeyse üç katına çıktığını ifade etti.

"Rus gazının tamamen kesilmesine hazırlıklı olmalıyız"

Von der Leyen, "AB, gaz akışının daha fazla kesintiye uğramasına ve hatta Rus gazının tamamen kesilmesine hazırlıklı olmalı." diye konuştu.

"Tümüyle bir kesinti durumunda..."

Halihazırda kesintilerden etkilenen AB ülkesi sayısının 12 olduğunu belirten von der Leyen, bu nedenle ay ortasında bir acil durum planı açıklayacaklarını yineledi.

AA'nın aktardığına göre, von der Leyen, "Tümüyle bir kesinti durumunda gazın en çok ihtiyaç duyulan yere akmasını sağlamalıyız. Avrupa dayanışmasına sahip olmalı, ortak pazarı korumalıyız." şeklinde konuştu.