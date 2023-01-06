AB: Rusya'nın Noel'de ateşkes ilanı sahte

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta Ortodoks Noel'i nedeniyle geçici ateşkes ilan etmesini "sahte ve ikiyüzlü" şeklinde değerlendirdi.

Rusya, Noel nedeniyle 6-7 Ocak tarhilerinde Ukrayna'da geçici ateşkes kararı aldı.

Ancak ne Ukrayna ne de Avrupa'dan olumlu tepki alamadı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna ateşkes talimatıyla ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.

"Sahte ve iki yüzlüdür"

Kremlin'i saldırgan, Ukrayna halkını kurban olarak değerlendiren Michel, barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için geçerli tek seçeneğin Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi olacağını belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre Michel, "Tek taraflı ateşkes ilanı, yasa dışı ve çirkin ilhaklar, bunlara eşlik eden referandumlar kadar sahte ve ikiyüzlüdür." ifadesini kullandı.