Petrol
114.69
2.68%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
588.668
-0.63%
BTXN Coin
31.64
0.06%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    AB: Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırılarını kınıyoruz

    Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin ayrım yapmaksızın hedef aldığını, bu saldırıları kınadığını bildirdi.
    • 18.04.2022 - 20:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB: Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırılarını kınıyoruz

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

    Borrell, "Ukrayna, Rusya tarafından son haftaların en yoğun füze saldırılarıyla vuruluyor. AB, Rus silahlı kuvvetlerinin sivilleri ve sivil altyapıyı ayrım yapmaksızın ve yasa dışı şeklide bombardımana tutmasını kınamaktadır." ifadesini kullandı.

    Luhansk ve Harkiv'de sivillerin vurulduğunu belirtti

    Ağır saldırıların özellikle ülkenin doğusu ve güneyinde sürdüğünü belirten Borrell, Luhansk ve Harkiv gibi bölgelerde sivillerin vurulduğunu, sivil altyapının tahrip edildiğini aktardı.

    "AB, Ukrayna halkının yanında"

    AA'nın haberine göre Borrell, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiğini ifade ederek, AB'nin Ukrayna halkının yanında olduğunu, desteğinin devam edeceğini kaydetti.

    AB: Rusya nın Ukrayna da sivillere saldırılarını kınıyoruz #1


    İlginizi Çekebilir

    Faroz'da kadınlar balık ağı örüyor
    Ekonomi

    Faroz'da kadınlar balık ağı örüyor

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    'Ukrayna'ya silahlar hızlı sağlanmalı'
    Dünya

    'Ukrayna'ya silahlar hızlı sağlanmalı'

    Görüş Bildir