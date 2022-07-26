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    AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

    Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.
    • 26.07.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 15:39
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    AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı

    Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşın etkileri sürüyor.

    AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımların 31 Ocak 2023'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

    Ukrayna'ya saldırılmasıyla yaptırımlar genişledi

    Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle uygulanan ekonomik yaptırımlara ilk olarak 2014 yılında başladığı anımsatılan açıklamada, bu yaptırımların kapsamının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile birlikte şubat ayından itibaren genişletildiği belirtildi.

    Geniş bir yaptırım alanı bulunuyor

    Açıklamada, halihazırda yaptırımların finans, enerji, sanayi, ulaşım, teknoloji, çift kullanımlı ürünler ve lüks malları da içeren geniş bir alana yayıldığı hatırlatıldı.

    AA'nın haberine göre AB, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından 7 yaptırım paketi uygulamaya koydu. Bu kapsamda Rusya'dan altın, petrol ve kömür ithalatı yasaklandı. Pek çok Rus bankası uluslararası ödeme sitemi SWIFT'ten çıkarıldı.

    AB, Rusya ya ekonomik yaptırımları uzattı #1

    AB, Rusya ya ekonomik yaptırımları uzattı #2

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