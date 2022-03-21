AB, Rusya'ya karşı 5'inci yaptırım paketini hazırlıyor

Brüksel, Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda çalışma yürütüyor.

Avrupa Birliği (AB), Moskova'ya uygulanan yaptırımların kapsamını genişletmenin hazırlıklarını yapıyor.

Bu hafta bir araya gelecek olan AB üyesi ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya petrol ambargosu uygulayıp uygulamamayı değerlendirecek.

BEŞİNCİ TUR YAPTIRIM HAZIRLIĞI

AB'li üst düzey bir diplomat, "Beşinci tur yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz ve birçok yeni isim öneriliyor." dedi.

Enerjisinin bir kısmını Rusya'dan tedarik eden AB ülkeleri, bu alanda uygulanabilecek yaptırımlara endişeyle yaklaşıyor.

AVRUPA'YA DOĞALGAZ TEHDİDİ

AB, diğer Batılı müttefikleriyle birlikte Rus merkez bankasının varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere Moskova'yı bir dizi ambargoyla hedef aldı.

Moskova, Rus petrolüne yaptırım uygulanması halinde, Avrupa'yı doğalgaz akışında kesinti yapmakla tehdit ediyor.

RUS GAZINA YÜZDE 40 BAĞIMLILIKLARI VAR

Avrupa Birliği, yüzde 40 oranında Rus gazına bağımlı. Birlik içinde bu ülkeden alınan gaza bağımlılık konusunda Almanya ilk sırada yer alıyor.

Almanya ayrıca, AB içinde Rus ham petrolünün en büyük alıcısı konumunda.