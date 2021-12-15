AB: Rusya'ya karşı eşi görülmemiş önlemler almaya hazırız

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Moskova yönetimini Ukrayna konusunda uyardı.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim, Brüksel'de gündemin ilk sırasında yer almayı sürdürüyor.

İki ülke arasında savaş yaşanacağı söylentilerinin yükseldiği bir dönemde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, takındıkları tavrı açıkladı.

"ABD İLE YAKIN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Von der Leyen, Rusya'nın finans ve enerji sektörlerini hedef alan mevcut yaptırımların ötesine geçen seçenekler geliştirmek için ABD ile yakın bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

"CİDDİ SONUÇLARI OLAN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ EK ÖNLEMLER..."

Von der Leyen, "Daha fazla saldırganlığa karşı tepkimiz, bu mevcut yaptırım rejimlerinin dirençli bir şekilde genişletilmesi biçimini alabilir." dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, "Rusya için ciddi sonuçları olan eşi görülmemiş ek önlemler almaya hazırız." ifadesini kullandı.