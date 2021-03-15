AB sağlık pasaportu ne zaman kullanılacak? AB sağlık pasaportu kullanım tarihine ilişkin açıklama..

Koronavirüs nedeniyle başlatılan sağlık pasaportu çalışmaları ile ilgili Avrupa Birliği (AB) kanadından bilgi geldi. Peki AB sağlık pasaportunu ne zaman kullanabilecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle gündeme gelen sağlık pasaportu için AB kanadından son dakika açıklaması yapıldı.

Peki, AB sağlık pasaportunu ne zaman kullanabilecek? İşte, AB sağlık pasaportu kullanım tarihine ilişkin açıklama..

AB SAĞLIK PASAPORTU NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?

Aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte dünya genelinde sağlık pasaportu konusu tartışılmaya başlandı. Avrupa İç Pazar Sorumlusu Thierry Breton, Avrupa Birliği'nin de gündeminde olan sağlık pasaportu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Breton, AB'nin tartıştığı sağlık pasaportunun Haziran ayından itibaren kullanılabileceğini açıkladı.

Pasaportun yaz tatilinden önce hazır olması yönünde planları olduğunu söyleyen Breton, "Bunu haziran ayından önce yaptırmak için çalışıyoruz. Turizm sezonunu korumak için her şeyi yapmamızın şart olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pasaportun içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Breton, bir kişinin Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış bir aşı ile koronavirüse karşı aşılanıp aşılanmadığını, yakın zamanda tedavi olup olmadığı ve dolayısıyla bağışıklık kazanıp kazanmadığı gibi bilgilerin pasaportta kayıtlı olacağını belirtti.

AB içinde seyahatleri kolaylaştırmayı hedefleyen pasaportun ücretsiz bir QR koduna sahip olacağını ve her dile tercüme edileceğini belirten Breton, "Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde geçerli olacak." dedi. Breton, ayrıca söz konusu pasaportun elektronik veya kağıt formda olacağının altını çizdi.

17 Mart’ta Avrupa Parlamentosu’nda görüşülecek olan sağlık pasaportunun 25 Mart tarihinde 27 Avrupa ülkesi liderinin görüşüne sunulacağı öğrenildi.