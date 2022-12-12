AB, sınır yönetimi için Türkiye'ye 220 milyon euro aktaracak

AB, sınır yönetimi için Türkiye'ye 220 milyon euro aktaracak

Brüksel yönetimi, sığınmacılar ve sınır yönetimi konusunda kaynak sağlayacak. Paket, düzensiz göçün önlenmesi için ileri teknolojili izleme ekipmanını kapsıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'ye kaynak sağlama kararı aldı.

Komisyon, Türkiye'nin doğu sınırındaki kontrollerin iyileştirilmesine yardımcı olmak istiyor.

Bu kapsamda 220 milyon euroluk destek sağlanmasına karar verildi.

Türkiye'ye 220 milyon euroluk paket

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bugün onaylanan 220 milyon euroluk son paketle AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar ve sınır yönetimi konusundaki programlarında desteğinin 2022'de 1,2 milyar euroya ulaştığı belirtildi.

Bu fonların, 2021-2023 döneminde Türkiye'deki sığınmacılar için AB yardımının Haziran 2021'de duyurulan ilave 3 milyar euroluk paketinin parçası olduğu kaydedildi.

"AB'nin iş birliği taahhüdünün göstergesi"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen AB Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, "Bu yardım paketi, sığınmacılara ev sahipliği yapma ve yasa dışı göç akınlarını ele almada AB'nin Türkiye ile iş birliği yapma taahhüdünü yerine getirmeye devam ettiğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Düzensiz göçe karşı izleme ekipmanı sağlanacak

AB'nin Türkiye ile Mart 2016 tarihli Göç Mutabakatı kapsamındaki iş birliğini devam ettirmek istediğini vurgulayan Varhelyi, 220 milyon euroluk paketle Türkiye'nin doğu sınırlarında düzensiz göçün önlenmesi amacıyla gelişmiş teknolojiye sahip izleme ekipmanı sağlanacağını aktardı.

Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke Türkiye

Türkiye'nin, 2015'ten beri dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu, 4 milyon civarında sığınmacın Türkiye'de bulunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin bu konuda takdire şayan çabalar gösterdiği kaydedildi.

AA'nın aktardığına göre, AB'nin, 2015'ten beri Türkiye'deki sığınmacılar ve ev sahibi topluluklar için 9,5 milyar euro yardımı onayladığı belirtildi.

Bunların toplam 6 milyar euroluk kısmının 18 Mart 2016'daki Türkiye-AB mutabakatı kapsamındaki yardımları içerdiği, bugüne kadar 4,9 milyar euronun ödendiği ifade edildi.