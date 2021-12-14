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AB: Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtık

AB: Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtık

Konsey, yaptığı açıklamada, yeni fasılların ulaştırma, enerji, Trans-Avrupa ağları ile çevre ve iklim değişikliğini içerdiğini duyurdu.