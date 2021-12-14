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- AB: Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtık
AB: Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtık
- AA
- 14.12.2021 - 13:27
- Güncelleme : 14.12.2021 - 13:33
Sırbistan'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakereleri devam ediyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB ve Sırbistan arasında 13'üncü Katılım Konferansı düzenlendi.
BRÜKSEL'DEN YENİ FASIL
Konferansın ardından AB Konseyi, Sırbistan ile "Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantılılık" (Green Agenda and Sustainable Connectivity) fasıl kümesini açtıklarını duyurdu.
Söz konusu küme, 14'üncü (Ulaştırma Politikası), 15'inci (Enerji), 21'inci (Trans-Avrupa Ağları) ve 27'nci fasılları (Çevre ve İklim Değişikliği) kapsıyor.
22 FASIL AÇILDI
Böylece Sırbistan toplam 22 fasıl açmış oldu. 1 Mart 2012'de adaylık statüsünü alan ülke, fasıllardan ikisini geçici olarak kapatmıştı.
AB Konseyi, mayıs ayında aday ülkelerin hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için müzakere fasıllarının altı kümede gruplandırılmasına karar vermişti.