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    AB: Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtık

    Konsey, yaptığı açıklamada, yeni fasılların ulaştırma, enerji, Trans-Avrupa ağları ile çevre ve iklim değişikliğini içerdiğini duyurdu.
    • AA
    • 14.12.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 13:33
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    AB: Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtık

    Sırbistan'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakereleri devam ediyor.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB ve Sırbistan arasında 13'üncü Katılım Konferansı düzenlendi.

    BRÜKSEL'DEN YENİ FASIL

    Konferansın ardından AB Konseyi, Sırbistan ile "Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantılılık" (Green Agenda and Sustainable Connectivity) fasıl kümesini açtıklarını duyurdu.

    Söz konusu küme, 14'üncü (Ulaştırma Politikası), 15'inci (Enerji), 21'inci (Trans-Avrupa Ağları) ve 27'nci fasılları (Çevre ve İklim Değişikliği) kapsıyor.

    AB: Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtık #1

    22 FASIL AÇILDI

    Böylece Sırbistan toplam 22 fasıl açmış oldu. 1 Mart 2012'de adaylık statüsünü alan ülke, fasıllardan ikisini geçici olarak kapatmıştı.

    AB Konseyi, mayıs ayında aday ülkelerin hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için müzakere fasıllarının altı kümede gruplandırılmasına karar vermişti.

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