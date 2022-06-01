AB, Suudi Arabistan ile vizesiz seyahat için çalışıyor

AB, Suudi Arabistan ile vizesiz seyahat için çalışıyor

Brüksel, Suudi vatandaşlarını da kapsayan düzenleme için düğmeye bastı. Aynı yönetim, Türkiye'yi ise yıllardır oyalamaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB), Körfez ülkelerinin kıtayı vizesiz ziyaret edebilmesine yönelik çalışma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Patrick Simonnet, Suudi vatandaşlarını vizesiz bir şekilde ağırlamaya yönelik çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

Körfez ülkeleri için vizesiz seyahat hamlesi

Söz konusu çalışmayla Brüksel, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı tanımayı planlıyor. Olası değişiklikten Suudi Arabistan vatandaşları da faydalanacak.

Simonnet, vizesiz seyahat konusundan, AB’nin "Körfez ile Stratejik Ortaklık" başlıklı ortak bildiride bahsedildiğini anımsattı.

İngiltere'den sonra AB

Bu arada İngiltere, 1 Haziran'dan itibaren Suudi Arabistan ve Bahreyn vatandaşları için vize şartından feragat edeceğini açıklamıştı.

İki ülke vatandaşları, 48 saat içinde işlenecek olan ve 30 sterlin tutarında, 6 aya kadar elektronik vize muafiyet başvurusu yapabilecek. Yeni düzenleme, turizm, iş, eğitim ve tıbbi tedavi konularını kapsıyor.

AB'li büyükelçi: Suudi Arabistan’ın çabalarını takdir ediyoruz

Şarku’l Avsat’a konuşan AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Simonnet, Suudilerin yakın bir dönemde Avrupa’ya vizesiz seyahat edebileceklerine ilişkin iyimser olduğunu dile getirdi.

"Suudi Arabistan’ın dışa açılmak için gösterdiği çabaları takdir ediyor ve destekliyoruz" diyen Simonnet, "Avrupa’ya vizesiz seyahatin ister halklar arasındaki iletişim, turizm, eğitim veya iş alanında olsun, AB ile Suudi Arabistan arasındaki her düzeydeki ilişkilere yardımcı olacağının farkındayız." ifadelerini kullandı.

Brüksel'in Türkiye'yi oyalama taktiği

Simonnet, yeni sisteme işaret ederek, "Suudiler için çok girişli vize almayı kolaylaştırıyor" derken, düzenlemenin yakında paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Türkiye ile AB arasında, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya kolay seyahatine dair yıllardır yürütülen vize serbestisi görüşmelerinden ise henüz bir sonuç çıkmış değil.

Brüksel'in, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu'nda ayak sürümesi dikkat çekiyor.