AB, Temu'dan yasa dışı ürün satışına karşı alınan önlemlerin belgesini talep etti

AA

Dünya genelinde birçok kullanıcı tarafından tercih edilen online alışveriş sitesi Temu, yasa dışı satış ile gündeme geldi.

Satış politikalarını kötüye kullandığı ileri sürülen Temu, Avrupa Birliği (AB) tarafından yakın takibe alındı.

Konuyla ilişkin bir güncelleme yapan AB Komisyonu, Çin merkezli PDD Holdings'in işlettiği ve indirimli ürünler satan Temu'ya Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi bilgi talebi gönderildiğini duyurdu.

RESMİ BİLGİ TALEP EDİLDİ

Açıklamada, Temu'dan online ortamda yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan tedbirler hakkında ayrıntılı bilgi ve dahili belgeler istendiğine dikkat çekildi.

Temu'nun tavsiye sistemleri ve kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına yönelik riskler hakkında da bilgi talep edildiğine vurgu yapılan açıklamada, platformun söz konusu bilgileri 21 Ekim'e kadar sağlaması gerektiği ifade edildi.

PARA CEZASI UYGULANMASI GÜNDEMDE

Açıklamada, AB Komisyonu'nun bir sonraki adımı, alacağı yanıta göre değerlendireceği, bilgi talebine yanlış, eksik veya yanıltıcı cevap verilmesi halinde para cezası uygulanabileceği anımsatıldı.

AB, haziran ayında Temu'dan kullanıcıların yasa dışı ürünleri bildirmelerine imkan sağlayan mekanizma, kullanıcıları aldatmayacak veya manipüle etmeyecek çevrim içi arayüzler, küçüklerin korunması, tavsiye sistemlerinin şeffaflığı ve tacirlerin izlenebilirliği gibi AB yükümlülüklerine uyum konusunda bilgi istemişti.

YÜKSEK PARA CEZALARI UYGULANABİLİYOR

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların kurallara uyması gerekiyor.

AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.