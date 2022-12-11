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    AB: Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri endişe verici

    AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Rusya arasında derinleşen ekonomik bağların "büyük endişe kaynağı" olduğunu ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 14:04
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    AB: Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri endişe verici

    Türkiye’nin Ukrayna savaşına rağmen Rusya ile giderek artan işbirliği Avrupa Birliği’nin (AB) de gündeminde.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ankara’dan Moskova ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesini ve AB’nin Moskova’ya uyguladığı yaptırımlara uymasını talep etti.

    Yüksek Temsilci Josep Borrell, AB Parlamentosu'na bir mektup gönderdi.

    "Türkiye'nin tutumu endişe verici"

    Josep Borrell mektubunda, Türkiye'nin "AB'nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerine katılmama" politikasını sürdürmesinin "endişe verici" olduğunu savundu.

    Borrel, mektubunda, "Türkiye'nin AB'nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemlerine katılmama politikası giderek artan endişe kaynağı." ifadelerine yer verdi.

    AB: Türkiye nin Rusya ile ilişkileri endişe verici #1

    "AB yaptırımları delinebilir"

    AB ürünlerin serbest dolaşımı nedeniyle AB yaptırımlarının delinebileceğini ileri süren Borrell, AB ve Türkiye'nin, hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen "çift kullanımlı" malları da içeren malların serbest dolaşımını garanti eden bir gümrük birliği oluşturduğuna dikkat çekti.

    Borrell, "Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımlar konusunda herhangi bir çözüm önermemesi önemliydi." diye yazdı.

    AB: Türkiye nin Rusya ile ilişkileri endişe verici #2

     

    "Türkiye kararlaştırılan önlemlere uymalı"

    Borrell, AB üyeliğine aday ülkere mesaj göndererek, "Türkiye de dahil bütün aday ülkelerden, kararlaştırılan önlemlere uymaları bekleniyor. Ukrayna'daki savaşın ortasında Türkiye ve Rusya'nın ikili ekonomik ilişkileri derinleştirmesi endişe kaynağı." ifadelerini kullandı.

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    AB: Türkiye nin Rusya ile ilişkileri endişe verici #3


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