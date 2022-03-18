AB, Ukrayna için fon kurulmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'yı mali açıdan desteklemek için dayanışma fonu kurulmasını istediklerini bildirdi.

Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zelenskiy ile Ukrayna'ya nasıl daha fazla destek sağlanabileceğini görüştüklerini belirten Michel, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden müzakerelerde somut unsurları değerlendirdiklerini kaydetti.

"UKRAYNA DAYANIŞMA FONU OLUŞTURULMALI"

Michel, "Ukrayna'da temel hizmetlerin sağlanmasına ve vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için Ukrayna Dayanışma Fonu oluşturulmasını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Fonun, kısa vadede Ukrayna'da hükümetin, savunma çabalarının, gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlayacağını anlatan Michel, uzun vadede ise fonun ülkenin yeniden inşasında kullanılabileceğini belirtti.

Michel, ortakların uluslararası bir bağış konferansı ile Ukrayna Dayanışma Fonuna katkı verebileceklerine işaret ederek, fonun Ukrayna'nın mali konulardaki ulusal egemenliğini güçlendireceğini vurguladı.

"AB, UKRAYNA'NIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Geniş bir savaş karşıtı koalisyon oluşturduklarını anımsatan Michel, "AB, Kremlin'in saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, Ukrayna'ya siyasi, mali ve insani desteğin devamı konusunun gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde görüşüleceğini hatırlattı.