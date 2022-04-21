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    AB: Ukraynalı kadın mülteciler, sömürü riski altında

    Brüksel'den yapılan uyarıda, insan kaçakçılığı ağlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Yardım etmek isteyenlerin çoğu iyi niyetli ama hepsi değil" denildi.
    • 21.04.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:29
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    AB: Ukraynalı kadın mülteciler, sömürü riski altında

    Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mülteciler konusunda uyardı.

    Ukrayna'da yaşanan savaştan etkilenen kadınların durumu, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ile Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde değerlendirildi.

    "Bedelini en fazla kadınlar ve kız çocukları ödüyor"

    Oturumda savaşın bedelini en fazla kadınların ve kız çocuklarının ödediği, bazılarının cinsel istismar ve şiddet gibi savaş suçlarına maruz kaldığı, sığındıkları ülkelerde çocuklarıyla hayatta kalmak, iş bulabilmek konularında zorluklar yaşadığı dile getirildi.

    Yüzde 80'inden fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor

    AB ülkelerine 5 milyon kadar kişinin sığındığı ve yüzde 80'inden fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunun vurgulandığı oturumda konuşan AB Komisyonu'nun İnsan Kaçakçılığı Koordinatörü Diane Schmitt, Ukraynalıların savaştan önce AB içerisinde insan kaçakçılığına maruz bırakılan ilk 5 millet içinde yer aldığını söyledi.

    AB: Ukraynalı kadın mülteciler, sömürü riski altında #1

    "Mafyaların cinsel ya da emek sömürüsü için..."

    Schmitt, bu tür ağların savaştan önce de mevcut olmasının, AB içerisinde "mafyaların cinsel ya da emek sömürüsü için yeni kurbanlar bulmaya ya da onları sokakta dilenmeye zorlamasının" beklenebileceğini belirtti.

    "Yardım etmek isteyenlerin çoğu iyi niyetli ama..."

    Mülteci kadınların en yoğun olarak bulunduğu tren istasyonu gibi bazı noktalarda insan tacirlerinin varlığı konusunda uyaran Schmitt, "Yardım etmek isteyenlerin çoğu iyi niyetli ama hepsi değil. Bu nedenle üye devletleri, konaklama ve ulaşım sağlamayı planlayan kişi ve kuruluşların siciliyle ilgili dikkatli olmaya teşvik ediyoruz." dedi.

    AB: Ukraynalı kadın mülteciler, sömürü riski altında #2

    "Suçluların eline geçme riskleri azalır"

    AA'nn haberine göre; Schmitt, insan ticaretinin giderek artan bir şekilde internet ve sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

    "Çevrim içi neler olduğunu izlemelisiniz. Kadınların internet üzerinden işe alımını azaltmak için teknoloji şirketleriyle diyaloğu sürdürmeliyiz. Onların işgücü piyasasına, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlarsak, suçluların eline geçme riskleri azalır."


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