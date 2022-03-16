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    AB, Ukraynalılar için aşı satın almayı planlıyor

    Brüksel'den yapılan açıklamada, Ukraynalı mültecilere çeşitli hastalıklara karşı bağışıklık kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.
    • REUTERS
    • 16.03.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 10:40
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    AB, Ukraynalılar için aşı satın almayı planlıyor

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, Ukraynalı mülteciler için atmayı planladıkları adımı açıkladı.

    Kyriakides, Ukraynalı çocuklar ve diğer aşılanmamış Ukraynalı mültecileri aşılamak için kızamık, çocuk felci, tüberküloz ve koronavirüse karşı aşı satın almayı ve dağıtmayı planladıklarını söyledi.

    UKRAYNA'YI TERK EDENLERE YÖNELİK AŞI ADIMI

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) tahminlerine göre, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalanların sayısı 3 milyona yaklaştı ve bunların yarısını çocuklar oluşturuyor.

    Mülteciler, çoğunlukla AB ülkelerine giderken, daha fazla göçün yaşanması bekleniyor.

    AŞI TEDARİKİ PLANI

    AB sağlık bakanlarıyla Ukrayna kriziyle ilgili video konferans toplantısında bir araya gelen Kyriakides, "Ukrayna'da aşı kapsamı, özellikle çocuklar için tüberküloz, çocuk felci, kızamık gibi aşıyla önlenebilir çeşitli hastalıklar ve ayrıca koronavirüs için çok düşük." dedi.

    Kyriakides, Brüksel'in mültecilere söz konusu hastalıklara karşı bağışıklık kazandırmak için aşı tedarik etmeyi planladığını söyledi.

    AB, Ukraynalılar için aşı satın almayı planlıyor #1


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