AB: Ukrayna'nın enerji sistemine verilen hasar kritik seviyede

Enerji altyapısı ağır hasar alan Ukrayna'ya Avrupa'nın desteği devam ediyor. Yapılan açıklamada, "Kesintisiz çalışıyoruz" denildi.

Rus ordusu, Ukrayna'nın enerji altyapısını, düzenlediği saldırılarla hedef alıyor.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın enerji altyapısına verilen hasarın kritik bir noktaya yaklaştığına inanıyor.

"Yıkım kritik bir noktaya geliyor"

Avrupa Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı altındaki ülkenin enerjisini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Lenarcic, "Ukrayna'nın enerji altyapısının yıkımı kritik bir noktaya geliyor." dedi.

"Elektrik arzı için kesintisiz çalışıyoruz"

AB yetkilisi, "AB, elektrik arzını sürdürmek için kesintisiz olarak çalışıyor. Biz konuşurken, Almanya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Slovakya'dan AB Sivil Koruma mekanizması aracılığıyla daha fazla yardım sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Yaz aylarında, Brüksel ve Kiev, enerji krizini hafifletmek ve Kiev'e ihracat kârı sağlamak amacıyla Avrupa'ya büyük ölçekli elektrik tedariki sağlamak için Ukrayna enerji sisteminin AB elektrik şebekesine bağlantısını duyurdu.

TASS'ın haberine göre, söz konusu ihracat, haziran ayında başladı.