AB, Ukrayna'ya 1,5 milyar euro gönderdi Avrupa Birliği, 18 milyar euroluk yardım paketinin kalan kısmını ödedi. AB Komisyonu Başkanı Leyen, "Üyelik isteyen Ukrayna'nın yanındayız" dedi.

AA

Brüksel'den Ukrayna'ya mali destek aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gönderdikleri yardıma ilişkin açıklama yaptı.

1,5 milyar euro gönderdiler

Leyen, Ukrayna'ya 18 milyar euroluk paketin son dilimi olan 1,5 milyar euroyu da ödediklerini söyledi.

"Ukrayna'nın yanındayız"

"Toparlanma, yeniden inşa ve reform" için Ukrayna'ya gerekli desteğin sağlanmasına devam edilmesi noktasında bir anlaşma bulunması gerektiğini belirten Von der Leyen, şöyle dedi:

Komşumuz, dostumuz ve üyelik isteyen Ukrayna'nın yanındayız.

Yeni yardım paketine Macaristan'dan veto

Macaristan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14-15 Aralık'ta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar eroluk yeni mali yardım paketini veto etmişti.

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlamasını da reddetmiş, konuya ilişkin karar, AB Zirvesi'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından kahve içmek için salondan çıkarılmasıyla alınabilmişti.

Gelecek yıl yeniden toplanacaklar

AB liderlerinin gelecek yıl 1 Şubat'ta toplanmasını öngören olağanüstü zirvede, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk mali yardım konusunun yeniden ele alınması bekleniyor.

Orban'ın bu süreçte ikna edilememesi halinde, oybirliği gerektirmeyen diğer formüllerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)