AB, Ukrayna'ya 220 bin top mermisi ve bin 300 füze verdi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin Ukrayna’ya iki ay önce başlatılan önemli bir plan kapsamında 220 bin top mermisi ve bin 300 füze tedarik ettiğini açıkladı.

İHA

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklamalar yaparken konuya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

220 bin top mermisi ve bin 300 füze

Borrell, AB ülkelerinin 20 Mart'ta kabul ettiği 3 aşamalı plan kapsamında Ukrayna’ya 220 bin top mermisi ve bin 300 füze tedarik ettiğini ifade etti.

AB’nin Ukrayna’ya bir yıl içinde 1 milyon adet mühimmat tedarik etme hedefini tutturma yolunda ilerlediğini aktaran Borrell, "Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar Ukrayna'daki savaşta stratejik olarak belirleyici olacak" dedi.

AB'nin en az 2 milyar euro değerindeki 3 aşamalı planının ilk aşaması, AB üyelerinin stoklarından Ukrayna’ya mühimmat göndermesini, ikinci aşama ülkeleri ortak sipariş vermesini ve üçüncü aşama ise silah firmalarının üretim kapasitelerini artırılmasına içeriyor. Yetkililere göre, planın ikinci aşamasının yaz aylarında imzalanması bekleniyor.

"Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi başladı"

Borrell toplantı öncesi yaptığı açıklamada ise, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanabilmeleri için eğitim almaya başladığını duyurmuş, "Nihayet birkaç ülkede pilotlara F-16 eğitimlerinin verilmeye başlanmasından dolayı mutluyum. Bu zaman alacak ama ne kadar erken olursa o kadar iyi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Pilotların eğitimine hangi ülkelerde başlandığı yönündeki soruyu yanıtlayan Borrell, "Örneğin Polonya'da" demişti.