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AB, Ukrayna'ya destek için Rus varlıklarını kullanacak

AB, Ukrayna'ya destek için Rus varlıklarını kullanacak Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’nın yanında bulunan AB, bu kez de Ukrayna'ya Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat göstererek yeni bir destek vermeye hazırlanıyor.