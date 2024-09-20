AB, Ukrayna'ya destek için Rus varlıklarını kullanacak

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat göstererek 35 milyar euro kredi sağlayacak.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev ziyareti sırasında sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulundu.
"UKRAYNA'NIN AB DESTEĞİNE İHTİYACI VAR"
Rusya'nın Ukrayna'ya aralıksız biçimde saldırıları sürdürdüğünü belirten von der Leyen, Ukrayna'nın AB desteğine ihtiyaç duyduğuna işaret etti.
35 MİLYAR EUROYA KADAR KREDİ
Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'nın toparlanmasına katkıda bulunacağına dikkati çekerek, "AB Komisyonu, G7 taahhüdü kapsamında Ukrayna'ya 35 milyar eroya kadar kredi sağlayacak." ifadesini kullandı.
RUSYA'NIN DONDURULMUŞ VARLIKLARINDAN ELDE EDİLEN KÂRLARI TEMİNAT GÖSTERİLECEK
G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen kârları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu.
Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.
MİLYARLARCA DOLAR FAİZ GELİRİ
Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.
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