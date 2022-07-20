AB, ülkelerden doğalgazı yüzde 15 azaltmalarını istedi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Rusya bize şantaj yapıyor. Hazır olmalıyız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan gaz tedarikinde tam kesinti yaşanması durumunda ortaya çıkabilecek tabloya ilişkin ihtimalleri değerlendirmeye devam ediyor.

Birlik ülkeleri, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya verilen desteklere misilleme olarak Moskova'nın doğalgaz arzını daha da kısmasından endişe ediyor.

Brüksel, gaz depolarını kış mevsimi gelmeden doldurmak için mücadele ediyor. Bu kapsamda gaz kullanımlarının belirli bir oranda azaltılması için acil durum planı hazırlandı.

AB ülkelerine çağrı: Gaz kullanımını yüzde 15 azaltın

Plana göre, AB ülkeleri, Rusya'nın arzı kesmesi halinde, "derin kesintiler" olmadan kış aylarını geçirmeyi hedefliyor.

Avrupa Komisyonu, tüm AB ülkelerine, 2016-2021 dönemindeki ortalama tüketimlerine kıyasla, gaz kullanımını ağustos ayından mart ayına kadar yüzde 15 oranında azaltmaları için "gönüllü bir hedef "önerdi.

"Rusya bize şantaj yapıyor"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan doğalgazın tamamen kesilmesine ilişkin ellerinde senaryonun mevcut olduğunu söyledi.

Gaz kullanımında azaltma talebiyle ilgili konuşan von der Leyen, "Rusya bize şantaj yaparken, Avrupa'nın hazır olması gerekiyor." dedi.

"Beklersek daha pahalıya mal olur"

Öte yandan AB yetkilileri, tepki vermek için Rusya'nın arzı kesmesini beklemek yerine, tüm ülkelerin hemen harekete geçmesini sağlamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre, ismi açıklanmayan bir yetkili, "Beklersek daha pahalıya mal olur." ifadesini kullandı.

IMF: Avrupa ekonomileri resesyona sürüklenebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen hafta, Rusya'dan doğalgaz kesintisinin Avrupa ekonomilerini resesyona sürükleyebileceği konusunda uyarmıştı.