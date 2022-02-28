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    AB ülkeleri, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını, savaş uçağıda gönderebileceklerini söyledi.
    • AA
    • 28.02.2022 - 00:13
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    AB ülkeleri, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek

    Borrell, Dışişleri Bakanlarının bir hafta içerisinde 4. kez bir araya geldikleri olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

    AB TARİHİN DE BİR İLK

    AB Temsilcisi, Birliğin Ukrayna ordusuna 450 milyon avro değerinde silah, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını vurguladı.

    Borrell, bunların "Avrupa barış tesisi" fonu ve hükümetlerarası fondan finanse edileceğini belirterek, bunların haricinde birçok üye ülkenin zaten önemli miktarda askeri teçhizatı gönderdiğini kaydetti.

    AB ülkeleri, Ukrayna ya savaş uçağı gönderecek #1

    AB YARDIM PAKETİ, SAVAŞ UÇAKLARINI DA KAPSAYABİLİR

    Bir soru üzerine, AB'nin yardım paketinin savaş uçaklarını da kapsayabileceğini ifade eden Borrell, AB'nin ordunun ihtiyaç duyduğu jetlerle ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüştüğünü, bunları sağlayabilecek üye ülkeler olduğunu ve Ukrayna'nın batısının halen açık olduğunu söyledi.

    AB ülkeleri, Ukrayna ya savaş uçağı gönderecek #2


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