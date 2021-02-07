AB ülkelerinde aşı sorunu devam ediyor

Koronavirüsle mücadele için aşıların yetersiz olduğunu savunan AB ülkeleri, birliğin Rus ve Çin aşılarına onay vermesini istiyor.

Koronavirüse karşı aşı bulunduktan sonra Avrupa Birliği (AB), ülkeleri arasında başlayan aşı savaşları devam ediyor.

AB ülkelerinden aşı ihracatına sınırlama getirecek bir mekanizmanın hayata geçirilecek olması tepkilere neden oluyor.

Birçok AB ülkesi aşıların yetersiz olduğunu bu sıkıntının da Çin ve Rus aşılarının AB tarafından birlik içinde bulunan ülkelere tedarik için izin verilmesiyle çözüleceğine inananıyor.

AVUSTURYA DA İZİN İSTEDİ

Son olarak Polonya ve Macaristan'dan sonra Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanmaları halinde koronavirüs için geliştirilen Rusya Sputnik V aşısıyla veya Çin aşısıyla aşılanmaya hazır olduğunu söyledi.

AŞILAR AYNI

Kurz, Sputnik V aşısı veya Çin aşısı AB’de tescil edilirse, Avusturya’nın bu aşıların üretimini organize etmeye de hazır olduğunu ekledi. Kurz, “Tıpkı diğer ülkelerin aşıları gibi” dedi.

Kurz, konunun kim tarafından geliştirildiğinden bağımsız olarak, en kısa zamanda en güvenli aşıya ulaşmakla ilgili olduğunu ekledi.

Sputnik V aşısının yurtdışında pazarlanmasından sorumlu Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), aşının AB’de tescili için süreci başlattı. Macaristan, aşıyı tescil eden ilk AB ülkesi oldu.