AB ülkelerinin gaz tüketiminde yüzde 20 gerileme yaşandı

Ağustos ve kasım döneminde AB ülkelerinin toplam gaz tüketimleri, 5 yılın aynı dönemindeki ortalamasının yüzde 20,1 altına geriledi.

Rusya ve Ukrayna arasında şubat ayında patlak veren savaş nedeniyle kıtada baş gösteren enerji krizi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini tasarruf önlemlerine itti.

Gidişat doğrultusunda AB ülkeleri, Ağustos 2022 ile Mart 2023 döneminde önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirme hedefi belirlemişti.

AB üyesi ülkelerin doğalgaz tüketimlerine ilişkin güncel veriler, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayınlandı.

Doğalgaz tüketimi 5 yılın altında

Verilere göre, AB'nin doğalgaz tüketimi ağustos-kasım döneminde, 2017-2021 yıllarının aynı döneminin ortalama gaz tüketiminin yüzde 20,1 altında gerçekleşti.

Bu dönemde, AB üyesi 24 ülkenin doğalgaz tüketimi önceki 5 yılın ortalamasının altında kaldı.

Doğalgaz tüketimi en fazla düşen ülkeler

AA’nın haberine göre; AB üyesi 18 ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 15'ten fazla azaldı. Doğalgaz tüketimi en fazla düşen AB ülkeleri yüzde 52,7 ile Finlandiya, yüzde 43,2 ile Letonya ve yüzde 41,6 ile Litvanya oldu.

Düşüş hedefini yakalamayan ülkeler

İrlanda, İspanya, Çekya, Portekiz, İtalya ve Slovenya'da ise gaz tüketimindeki düşüş yüzde 15 hedefini yakalayamadı.

Öte yandan, doğalgaz tüketimi Malta'da yüzde 7,1 ve Slovakya'da yüzde 2,6 artış gösterdi.