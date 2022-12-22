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    AB ve NATO Ukrayna ile dayanışma için ışıklarını kapattı

    Avrupa Birliği ve NATO'ya ait binalarda, Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında altyapının zarar görmesi sonucu enerji kesintileri nedeniyle Ukrayna halkı ile dayanışma için aydınlatmalar kapatıldı.
    • 22.12.2022 - 08:01
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 08:31
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    AB ve NATO Ukrayna ile dayanışma için ışıklarını kapattı

    Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu gibi AB kurumlarının yanı sıra NATO karargahında da ışıklar söndürüldü.

    "Rusya, 10 milyon Ukraynalıyı soğukta ve karanlıkta bıraktı"

    AB Komisyonundan yapılan açıklamada, "Rusya, 10 milyon Ukraynalıyı soğukta ve karanlıkta bıraktı." denildi.

    AB'nin elektrik kesintilerine karşı Ukrayna'ya yüzlerce jeneratör göndererek destek olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya jeneratör sağlanması için başlatılan kampanyaya destek de ifade edildi.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın Ukrayna'yı karanlıkta bırakmak için altyapısına saldırdığını belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin dayanışma çağrısına karşılık verdiklerini bildirdi.

    AB ve NATO Ukrayna ile dayanışma için ışıklarını kapattı #1

    NATO'dan destek açıklaması

    AA'nın haberine göre; NATO'dan yapılan açıklamada ise Ukrayna'daki hastanelere jeneratör sağlanması ve dünyanın dikkatinin bu ülkeye çekilmesi için başlatılan girişime destek olunduğu kaydedildi.

    Rusya'nın altyapıya yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna halkının çok zor şartlarda yaşadığı belirtilen açıklamada, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya elektrik şebekesinin tamiri için gerekli malzeme, kış giysileri, yakıt ve jeneratör dahil olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunduğu bildirildi.

    AB ve NATO Ukrayna ile dayanışma için ışıklarını kapattı #2

    AB ve NATO Ukrayna ile dayanışma için ışıklarını kapattı #3

    AB ve NATO Ukrayna ile dayanışma için ışıklarını kapattı #4


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