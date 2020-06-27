AB yetkilisi ile Rum bakan, Akdeniz'de Yavuz'a baktı

Rumların Doğu Akdeniz'deki tezlerine destek veren Josep Borrell, Rum Savunma Bakanı ile Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleri Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve destekçilerini rahatsız etti.

Brüksel'den iki yönetime üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, önce Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Atina'nın, Ankara ile ilgili şikayetlerini dinledi.

ÖNCE YUNANİSTAN, SONRA GÜNEY KIBRIS

Borrell'in sonraki durağı Güney Kıbrıs Rum Kesimi oldu. Burada Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile bir araya gelen AB yetkilisi, "Türkiye’nin itiraz ettiği münhasır ekonomik bölgelerin (MEB) sınırlandırılması konusu, uluslararası hukuka tam saygı ve iyi niyet temelinde yapılmalıdır." dedi.

YAVUZ'UN OLDUĞU BÖLGEYE BAKTILAR

Josep Borrell daha sonra Rum Kesimi'nin Savunma Bakanı Savva Angelidis ile Akdeniz'i havadan inceledi. Rum basınında çıkan haberlerde, iki isim Güney Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi üzerinde uçtu ve Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Yavuz gemisinin bulunduğu çevreye baktı.

RUMLARA DESTEK: ANKARA'NIN FAALİYETLERİ YASADIŞI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, Akdeniz'de doğal kaynakların kötüye kullanımı konusuna işaret etti. Josep Borrell, Türkiye'nin ada açıklarındaki doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarının "yasadışı" olduğunu savunarak, faaliyetlerin durdurulması yönünde çağrı yaptı.

"TÜRKİYE'DEN SONDAJLARI DURDURMASINI İSTEYECEĞİM"

Borrell, Rum Kesimi temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda Anastasiadis'e açık çek veren Borrell, "Sizin sorununuz, Avrupa Birliği'nin sorunu. Türkiye’den sondajları durdurmasını talep edeceğim." ifadelerini kullandı.