AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya çoktan kaybetti Borrell, "Ukrayna, henüz kazanmadı ama Rusya açıkça askeri olarak kaybetti" dedi.

AA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kiev yönetimine destek açıklaması yaptı.

Ukrayna'ya destek vermeleri gerektiğini, aksi takdirde bu ülkenin yok olacağını anlatan Borrell, Moskova'nın bu savaşı kaybettiğini savundu.

"Rusya, bu savaşı çoktan kaybetti"

Borrell, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma ve Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi:

Rus ordusu yenildi. Kiev'i birkaç hafta içinde almaya çalıştılar, yapamadılar, geri itildiler, Bahmut'u alamadılar. Rusya, bu savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna, henüz kazanmadı ama Rusya açıkça askeri olarak kaybetti.

"Desteği kesersek Ukrayna haritadan silinecek"

Borrell, AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin savaşın uzamasına neden olduğu eleştirilerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

Evet savaşı uzatıyorum çünkü Ukrayna, kendini savunuyor. Şunu anlamıyorlar; eğer biz Ukrayna'yı desteklemeyi kesersek, özgür ve bağımsız bir ülke olarak Ukrayna, haritadan silinecek.

AB'nin halihazırda 17 bin Ukrayna askerini eğittiğini belirten Borrell, yıl sonu itibarıyla eğitilen asker sayısının 30 bin olacağını kaydetti.

Trump'a gönderme

Borrell, AB ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğine işaret ederek, "(eski ABD Başkanı Donald) Trump'ın hayranı değildim ancak haklı olduğu bir konu vardı. Avrupalıların yükü paylaşmadığını söylüyordu, bu doğru." diye konuştu.

Trump'ın dün uzun zaman sonra konuk olduğu CNN ekranında, "Avrupalıların kendi baskısı sayesinde savunma harcamalarını artırdığı" yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine şöyle dedi:

Hayır, Trump yüzünden değil savaş yüzünden. Evet Trump, daha fazla harcama yapmak için baskı yapıyor ama aynı zamanda Putin'in çok iyi arkadaşı olduğunu söylemekten de mutluluk duyuyordu.