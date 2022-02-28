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- AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın gazına bağımlılık azalmalı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın gazına bağımlılık azalmalı
Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin, "Rusya gazına bağımlılık azalmalı, böylece Putin rejimi zarar görecek." dedi.
- AA
- 28.02.2022 - 17:52
Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin, "Rusya gazına bağımlılık azalmalı, böylece Putin rejimi zarar görecek." dedi.
Ayrıntılar gelecek...