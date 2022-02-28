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    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın gazına bağımlılık azalmalı

    Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin, "Rusya gazına bağımlılık azalmalı, böylece Putin rejimi zarar görecek." dedi.
    • AA
    • 28.02.2022 - 17:52
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    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'nın gazına bağımlılık azalmalı

    Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin, "Rusya gazına bağımlılık azalmalı, böylece Putin rejimi zarar görecek." dedi.

    Ayrıntılar gelecek...


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