AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell: Türkiye’deki seçimleri takip ediyoruz AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye'deki seçimler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Borrell, "Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyoruz" dedi.

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Türkiye seçimlerin coşkusunu yaşadı...

Milyonlarca vatandaş, sandıklara akın ederek ülke yönetimini kime emanet edeceğine karar verdi.

Türkiye'de büyük demokrasi şölenine dönüşen seçimlerde ise vatandaşlar güvenli bir şekilde oylarını kullandı.

Dünya yakından takip etti

Milyonlar seçimlerin sonucunu merak ederken tüm dünyanın gözü de bu süreçte Türkiye'nin üzerine çevrildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) dışişlerinden sorumlu en üst düzeydeki yetkilisi Josep Borrell, bütün dünyanın yakından takip ettiği seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Eksiklerin giderilmesi çağrısı yaptı

Borrell, Türkiye’deki seçim sürecinde Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi çağrısını yaptı.

Borrell yaptığı açıklamada, "AGİT Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu ve AB Konseyi’nin ön bulgularını ve sonuçlarını dikkate alıyoruz ve Türk yetkililerini tespit edilen eksiklikleri gidermeye çağırıyoruz." dedi.

"Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyoruz"

Borrell açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: