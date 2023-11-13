AB, Yunanistan'a göçle mücadele için 42,4 milyon euro sağladı Avrupa Komisyonu, düzensiz göçe karşı en büyük miktarda finansmanı Atina yönetimine vermeyi kararlaştırdı.

AA & Ensonhaber

Düzensiz göç konusunda her seferinde şikayetlerini dile getiren ve Avrupa'dan destek bekleyen Yunanistan, beklediği finansmanı aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kendi ülkesinin sınırlarının aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) sınırları olduğunu söylüyor.

AB'yi de koruduklarını söyleyen Miçotakis, düzensiz göçle mücadelede Brüksel'den bir süredir maddi yardım istiyordu.

Yunanistan'a sağlanan miktar

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Avrupa Komisyonu, AB'ye üye devletlerin düzensiz göçle mücadelesi için 258,9 milyon euro tutarında olağanüstü finansman sağlanmasına karar verdi.

Yunanistan, komisyona sunduğu ve onaylanan iki teklif için toplam tutardan 42,4 milyon euroluk finansman sağladı.

En büyük tutar Atina'ya gitti

Yunanistan'ın, diğer üye devletler arasında "en büyük miktarda" finansmanı sağladığı bildirildi.

Öte yandan, Sınır Tanımayan Doktorlar'ın 1 Kasım'da yayınladığı raporda, Avrupa'da daha iyi bir yaşam arayan insanların, Yunan makamları tarafından eşyalarına el konulması, aşağılayıcı muamele, fiziksel şiddet ve zorla geri gönderme uygulamalarına maruz kaldığı vurgulanmıştı.

"Elinde sopa vardı ve herkese vurmaya başladı"

Bazı düzensiz göçmenlerin karaya çıkmadan önce bile şiddete maruz kaldıkları belirtilen raporda, Fatima adlı bir düzensiz göçmenin şu ifadelerine yer verilmişti: