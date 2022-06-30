AB, Yunanistan'ı göçmenler konusunda uyardı

Brüksel'den yapılan açıklamada, göçmenlerin şiddet yoluyla sınır dışı edilmelerinin derhal durdurulması istendi.

Yunanistan, göçmenlere yönelik insanlık dışı tutumuyla dünya kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Yunan güvenlik güçleri, Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin botlarına yaptığı müdahaleyle onları tehlikeye düşürüyor.

Avrupa Birliği (AB), Atina yönetimini bu tutumu konusunda uyardı.

Brüksel'den Atina'ya uyarı

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Yunan bakanlarla görüşmesinin ardından AB fonlarının temel hakların uygulanması şartıyla verildiği uyarısında bulundu.

Johansson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Yunanistan Devlet Bakanı Georgios Gerapetritis, Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos ve Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis ile görüştüğünü duyurdu.

"Göçmenlerin şiddet yoluyla sınır dışı edilmeleri durdurulmalı"

Bakanlarla dış sınırların yönetimi, göç ve temel haklar konularını ele aldıklarını belirten Johansson, "Göçmenlerin şiddet yoluyla ve yasa dışı biçimde sınır dışı edilmeleri hemen durdurulmalı." ifadesini kullandı.

"Temel hakların doğru şekilde uygulanmasına bağlı"

Johansson, Yunan bakanların kendisine temel haklarla ilgili yeni bir tekliften söz ettiğini, 1 Eylül itibarıyla bunun yürürlüğe gireceğini bildirdiklerini duyurdu.

AA'nın haberine göre, Komisyon üyesi, "AB içişleri fonları, temel hakların doğru şekilde uygulanmasına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın temel haklar ihlalleriyle ilgili haberler

Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD Report Munchen ve Guardian tarafından yapılan ortak çalışma, Yunan sınır güvenlik birimlerinin mültecileri zorla çalıştırarak, diğer mültecileri geri itmelerinde yardımcı olmaları karşılığında bir aylık oturum izni vadettiğini ortaya koymuştu.

Haberler üzerine AB Komisyonu, Yunanistan'dan iddiaları araştırmasını istediklerini ve Johansson'un Yunan bakanlarla görüşeceğini açıklamıştı.

Yunanistan makamları, geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun iddialarını bugüne kadar hep reddetti.