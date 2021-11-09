AB: Yüz maskeleri sağlık riski oluşturmuyor

AB: Yüz maskeleri sağlık riski oluşturmuyor

Brüksel'den gelen açıklamada, kanser riskine dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. İnsanlardan, maske kullanmaya devam etmeleri istendi.

Özellikle koronavirüs salgınıyla mücadelede günlük hayatımıza giren yüz maskelerinin, sağlık açısından tehdit oluşturduğu konuşuluyordu.

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamalarda, endişelerin yersiz olduğu belirtildi.

KANSER SÖYLENTİLERİNİN ARDINDAN AB'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu, koronavirüsün yayılımını azaltma konusunda önemli bir araç olan maskelerde kanser riskine dair kesin bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

"MASKE KULLANMAYA DEVAM EDİN" ÇAĞRISI

Geçen ay Belçika'da yapılan bir araştırmanın maskelerin kanserojen madde içerebileceğine dair bulgusu reddedilirken, insanlardan maske kullanmaya devam etmeleri istendi.

"SAĞLIK AÇISINDAN RİSK YOK"

Açıklamada, "Halihazırda mevcut olan unsurlar ışığında, FFP yüz maskelerinin veya cerrahi maskelerin sağlık açısından risk oluşturabileceği sonucuna varılamaz." denildi.