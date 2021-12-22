ABD: 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı

Gizli Servis'ten yapılan açıklamada, ödemelerde dolandırıcılık tespit edildiği belirtildi.

ABD'de işlerini kaybeden kişi ve işletmelere yönelik kurulan destek programlarından yüklü miktarda paranın çalındığı ortaya çıktı.

Ülkedeki Gizli Servisi, yaşananların ayrıntılarını paylaştı.

SALGIN YARDIMI ÖDEMELERİNDE DOLANDIRICILIK

En az 100 milyar doların çalındığı olayla ilgili olarak Gizli Servis Koordinatörü Roy Dotson, Gizli Servis'in takip ettiği vakalar, ABD Çalışma Bakanlığı ve Küçük İşletme İdaresi'nden alınan veriler incelendiğinde, salgın yardımı kapsamında yapılan ödemelerde dolandırıcılık tespit edildiğini aktardı.

Roy Dotson, 3.4 trilyon dolarlık salgın destek programları kapsamında gerçekleştirilen ödemelerin yaklaşık yüzde 3’ünde usulsüzlükler yapıldığını söyledi.

UYGUNSUZ ŞEKİLDE ÖDENDİ

Söz konusu yüzdenin büyük kısmını işsizlik maaşı ödemelerinin oluşturduğu belirtilirken, ABD Çalışma Bakanlığı, yaklaşık 87 milyar dolarlık işsizlik yardımının uygunsuz şekilde ödenmiş olabileceğini ve önemli kısmının dolandırıcılık olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.

Gizli Servis'in işsizlik sigortası ve kredi dolandırıcılığı vakalarını araştırırken 1.2 milyar dolar paraya el koyduğu ve dolandırıcılıkla elde edilen 2.3 milyar dolarlık fonu iade ettiği belirtildi.

100 KİŞİ TUTUKLANDI

Salgın ödemelerindeki dolandırıcılıklara ilişkin 900’den fazla aktif soruşturmanın devam ettiği ve şu ana kadar 100 kişinin tutuklandığı aktarıldı.