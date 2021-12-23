ABD'de, 2 bebeğin enkaz altından kurtarılma anları kamerada

71 kişinin vefat ettiği hortum felaketinde, biri 3 diğeri 15 aylık 2 bebeğin enkaz altından sağ kurtarıldığı anların görüntüleri yayınlandı.

ABD'de geçtiğimiz hafta Kentucky, Illinois Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerini vuran hortumun izlerini silmek için, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hortumun yol açtığı yıkımın yaraları, sarılmaya çalışılıyor. Kentucky'de 10 Aralık'ta meydana gelen ve en az 71 kişinin ölümüyle sonuçlanan hortum felaketinde bir evin enkazından 2 bebeğin kurtarıldığı anların görüntüleri yayınlandı.

Vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, Hopkins County Şerif Ofisinden Trent Arnold ve Troy Blue'nun, Dawson Springs'te yıkılan bir evin enkazında molozların arasında arama yaptığı, bu sırada 1 bebeği sağ olarak çıkarıldığı görüldü.

HORTUMDAN 35 DAKİKA SONRA KURTARILDILAR

Diğer bebeğin ise küvet içinde battaniyeye sarılı halde bulunduğu görülürken, bebeklerin sağ olarak kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşandı. Hortumdan 35 dakika sonra kurtarılan 3 ve 15 aylık bebeklerin yara almadığı aktarıldı.

BATTANİYEYE SARILIP KUVETE KONULDULAR

Bebeklerin büyükanneleri tarafından hortumdan korunmaları için battaniyeye sarılarak küvete konulduğu belirtildi. Küvetin ise hortum sırasında yerinden sökülerek bahçeye savrulduğu ifade edildi.

ABD, 2 bebeğin enkaz altındaki kurtarılma anları kamerada

