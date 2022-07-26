ABD, 20 milyon varil ilave petrol satacak

ABD'nin akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Stratejik Petrol Rezervinden 20 milyon varil petrolü satacağı açıklandı.

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı enerji piyasası aksaklıklarına yanıt vermek ve petrol fiyatlarını düşürmek için Stratejik Petrol Rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurdu.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden yönetiminin küresel piyasaya halihazırda 125 milyon varilden fazla petrol sattığı belirtilerek, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervinden (SPR) ek ham petrol tedarik edileceği aktarıldı.

Benzin fiyatları galon başına yaklaşık 40 sent düştü

Hazine Bakanlığının analizine göre, ek varillerin piyasaya sürülmesinin benzin fiyatlarını galon başına yaklaşık 40 sente kadar düşürdüğünün tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşının neden olduğu fiyat artışını hafifletmeye yardımcı olduğu ifade edildi.



Açıklamada, "Bugün, Başkan'ın tarihi açıklamasının bir parçası olarak, Enerji Bakanlığı rezervinden 20 milyon varil satmak için bir bildiri yayınlandı. Bu, Başkan'ın, Putin'in Ukrayna'daki savaşına cevaben piyasaya günde 1 milyon varil salarak ham petrol arzını artırma amacını takip ediyor. Yönetim, birkaç ay daha varil teslim etmeye devam etmeyi bekliyor" denildi.

"İdarenin arzı artırma ve fiyatları düşürme çalışmaları"

ABD yönetiminin piyasayı istikrara kavuşturmak ve kısa vadeli arzı teşvik etmek için, 2023 mali yılı sonrası stratejik petrol rezervi için geri alım anlaşmalarının varil talebini arttırmayacağını ancak kısa vadeli arzı teşvik edeceğini belirtilen açıklamada, "Bu eylemler, idarenin arzı artırma ve fiyatları düşürme çalışmalarına devam etmesini sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İHA'nın haberine göre açıklamada, “Enerji piyasaları Putin'in Ukrayna'daki savaşından dolayı daha fazla aksamalara maruz kalırken, Yönetim arz kesintilerini gidermek, fiyatları düşürmek ve Amerikalılara rahatlama sağlamak için mevcut her türlü aracı kullanmaya devam edecektir" denildi.

Beyaz Saray, benzin fiyatlarının ABD'de üst üste 6 hafta boyunca düştüğünü ve şu anda geçen aya göre yaklaşık 70 sent düşük olduğuna dikkat çekti.



