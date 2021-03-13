ABD, 3 gün sürecek yeni kar fırtınasına hazırlanıyor

ABD'nin 'Yüksek ovalar ve kayalıklar' bölgesi olarak bilinen orta kesimlerinde, 3 gün boyunca hayatı olumsuz etkileyecek ciddi kar yağışına karşı hazırlık yapılıyor.

Kış mevsiminin sert geçtiği ABD'nin Teksas eyaletinde, milyonlarca insanın su ve elektrik sıkıntısı çektiği dondurucu soğukların ardından, bu kez de 20 milyondan fazla insanın yaşadığı en az 6 eyalette yeni bir kar fırtınasına hazırlık yapılıyor.

KAR FIRTINASI 6 EYALETİ VURACAK

ABD Ulusal Meteoroloji Tahmin Merkezi, ülkenin orta batı kesiminde yer alan Wyoming, Nebraska, Colorado başta olmak üzere yaklaşık 6 eyaletin sert kış şartlarına maruz kalacağını duyurdu.

20 MİLYON İNSAN ETKİLENECEK

Söz konusu eyaletlerdeki 20 milyon kişinin olumsuz hava şartları altında olacağı bildirilerek bazı bölgelerde kar kalınlığının 150 santimetreyi bulabileceği kaydedildi.

SON YILLARDAKİ EN FAZLA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Wyoming Ulusal Meteoroloji Servisi, yavaş hareket eden hava şartlarının bölgeye son yıllardaki en fazla kar yağışını bırakabileceğine dikkati çekerek, “Şu an tahmin edilen kar yağışı toplamına göre bu kesinlikle tarihi olacak.” ifadesini kullandı.

"DIŞARI ÇIKMAYIN, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE HAZIR OLUN"

Yerel yetkililer, vatandaşlardan trafiğe çıkmak zorunda kalmaları halinde düşük görüş koşullarına ve olası elektrik kesintilerine yönelik hazırlıklı olmalarını istedi.

TEKSAS BU KEZ HORTUM TEHDİDİ ALTINDA

Öte yandan meteoroloji uzmanları, Meksika Körfezi’nden kuzeye doğru çıkacak nemli sıcak hava oluşumunun da Teksas, Oklahoma ve Kansas eyaletlerinin belli bölgelerinde hayatı tehlikeye yol açabilecek hortumlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Sert hava şartlarının iç ve güney bölgelerindeki eyaletlerde zaman zaman büyük dolu yağışına ve etrafa zarar verebilecek kuvvetli fırtınalara sebep olabileceği bildirildi.