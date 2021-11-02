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    ABD 3 ülkenin gümrük muafiyetini kaldırıyor

    Biden yönetimi Etiyopya, Gine ve Mali'ye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırmaya hazırlanıyor.
    • AA
    • 02.11.2021 - 18:49
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    ABD 3 ülkenin gümrük muafiyetini kaldırıyor

    ABD yönetimi, "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle Afrika ülkeleri Etiyopya, Gine ve Mali'ye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırma niyetini Kongreye bildirdi.

    KONGRE ÜYELERİNE MEKTUP GÖNDERDİ

    ABD Başkanı Joe Biden, Kongre üyelerine mektup göndererek, Etiyopya, Gine ve Mali'ye, "Afrika Kalkınma ve Fırsat Kanunu" kapsamında uygulanan gümrük muafiyetine ilişkin yeni adımlar atma niyetinde olduğunu belirtti.

    Söz konusu ülkelerde son dönemlerde yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çeken Biden, bu durumun kanunun 104. maddesini ihlal ettiğini, bu nedenle de ülkelerin muafiyetinin kaldırılacağını kaydetti.

    ABD 3 ülkenin gümrük muafiyetini kaldırıyor #1

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