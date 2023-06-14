ABD, 300 binden fazla göçmenin koruma statüsünü uzattı İç Güvenlik Bakanlığı, çevresel felaketlerden dolayı ülkelerine geri dönemeyenlere güvenlik ve koruma sunduğunu duyurdu. Bu süre, 18 ay olarak belirlendi.

AA

ABD, ülkedeki yüz binlerce göçmenle ilgili bir karar aldı.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünü iptal etmişti.

Ülkedeki İç Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, söz konusu 4 ülkeden göçmenlerin uzatma süresi boyunca statülerine devam edebilmesi için yeniden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada şöyle denildi:

Geçici koruma statüsünün uzatılmasıyla halihazırda ABD'de bulunan ve çevresel felaketler nedeniyle ülkelerine geri dönemeyen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua vatandaşı olan göçmenlere güvenlik ve koruma sunabiliyoruz.

18 aylığına uzatma kararı

Buna göre, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüleri 18 aylığına uzatılacak.

Trump yönetimi, Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan göçmenlere geçici koruma statüsü verilmesine ilişkin yasal düzenlenmeyi kaldırmıştı.