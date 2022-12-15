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    ABD, 36 Çinli şirketi yaptırım listesine ekledi

    ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'nin teknolojik varlıklarından yararlanmalarını kısıtlamak için 36 Çinli şirketi yaptırım listesine dahil etti.
    • 15.12.2022 - 22:08
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    ABD, 36 Çinli şirketi yaptırım listesine ekledi

    ABD, Çin'e karşı yeni bir yaptırım kararı aldı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çinli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies (YMTC) ve 35 Çinli şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

    ABD teknolojisi Çinli şirketlere ihraç edilemeyecek

    Ayrıca Çinli 21 kuruluşa uygulanan yasak ile ABD'li olmayan şirketlerin belirli miktarda ABD teknolojisi içeren ürünleri Çinli şirketlere ihraç etmesi de yasaklanacak. ABD'li şirketler, Çin'deki müşterilerine ürün ihraç ederken artık alınması daha zor olan lisanslara sahip olmak zorunda kalacak.

    "Çin'in askeri modernizasyon ve insan hakları ihlalleri..."

    İHA'nın haberine göre, ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi Alan Estevez karar ile ilgili yaptığı açıklamada, "ABD ulusal güvenliğini korumak için Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz kararları geliştiriyoruz. Çin'in askeri modernizasyon ve insan hakları ihlalleri için yapay zeka, gelişmiş bilgi işlem ve ticari olarak mevcut diğer güçlü teknolojilerden yararlanma yeteneği kısıtlanıyor" ifadelerini kullandı.

    ABD, 36 Çinli şirketi yaptırım listesine ekledi #1


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