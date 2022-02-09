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    ABD, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı ele geçirdi

    ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi ile çalınan yaklaşık 3,6 milyar dolar değerindeki kripto paranın ele geçirildiğini ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
    • AA
    • 09.02.2022 - 05:23
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    ABD, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı ele geçirdi

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan 119.754 Bitcoin'i aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan'ın tutuklandığı aktarıldı.

    3,6 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ KRİPTO PARA ELE GEÇİRİLDİ

    Açıklamada, söz konusu hackleme sırasında çalınan 3,6 milyar doların üzerinde değere sahip kripto para birimine el konulduğu kaydedildi.

    Adalet Bakanlığının açıklamasında, söz konusu dönemde çalınan kripto paraların toplam değerinin ise şu anda yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu ifade edildi.

    Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ele geçirilen tutarın Adalet Bakanlığının şimdiye kadarki en büyük mali haczi olduğunu belirtti.

    ABD, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı ele geçirdi #1

    "KRİPTO PARA BİRİMİ SUÇLULAR İÇİN GÜVENLİ BİR SIĞINAK DEĞİL"

    Monaco, tutuklamaların kripto para biriminin "suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını" gösterdiğini ifade etti.

    Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitfinex, Ağustos 2016'da yaklaşık 120.000 Bitcoin'in çalındığı bir güvenlik ihlali bildirmişti.

    ABD, 3,6 milyar dolarlık kripto parayı ele geçirdi #2


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